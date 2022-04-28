الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أسيوط للكاثوليك تستهل موسم الخماسين بسيامات كهنوتية جديدة

الأنبا كيرلس وليم
الأنبا كيرلس وليم

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أبناء كنيسة قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بالقوصية، احتفلوا بالسيامة الكهنوتية لابن الرعية، الشماس الإنجيلي ملاك عادل، كاهنًا على مذبح الرب باسم الأب عمانوئيل، وذلك بوضع يد صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، وليم المدبر البطريركي لإيبارشيّة أسيوط.

عاون المطران في صلاة القداس وطقس السيامة الأب بيشوى رسمي، عميد كلية العلوم اللاهوتية والإنسانية بالمعادي، والقمص توماس وليم، وكيل عام مطرانية أسيوط، وعدد من الآباء الكهنة، رعاة الكنائس بالإيبارشية، فضلًا عن حضور عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات سوهاج، والمنيا، والأقصر، والإيبارشية البطريركية إلى جانب طلبة الكلية الإكليريكية بالمعادي، وكوكبة من الأخوات الراهبات.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حضر الصلاة أيضًا القس أغابيوس القمص بشارة، كاهن كنيسة الملاك غبريال للأقباط الأرثوذكس، والقس إكرام سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية، ومن القيادات المجتمعية، شارك بالحضور السيد حسني معتمد، عضو مجلس النواب الأسبق، والأستاذ أحمد سامي خيرت رميح.

كان في استقبال الحضور الكريم، رعاة كنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية، القمص كيرلس عازر، الذي قام بتقديم المرشح لنوال درجة القسيسية، والقمص أنطون رزق، والأب يوحنا ماهر.
وعقب طقس السيامة الكهنوتية، أعطى الأب عمانوئيل عادل كلمة قدم فيها الشكر لأسرته، حيث تربى على الإيمان، ولرعيته المباركة، التي نال بها الأسرار المقدسة، وخدم فى أنشطتها، بالتربية الدينية، وجنود مريم، كما تحدث الأب المرتسم عن مسيرة دعوته للتكريس وتكوينه بالكلية الإكليريكية بالمعادي، والدعم المتواصل الذي رافقه من نيافة الأنبا كيرلس وليم، راعي الإيبارشية.
وتضمن القداس الإلهي باقة من الترانيم الروحية، قدمها "كورال الماء الحي" بالكنيسة. 

الانبا كيرلس وليم استقالة الانبا كيرلس وليم الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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