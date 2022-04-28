تجديد حبس المتهم في واقعة مقتل مسن وزوجته بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بعين شمس، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم في واقعة العثور على جثمان مسن وزوجته داخل شقتهما، من أجل سرقتهما بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن شابا اعتاد أن يتوجه كل يوم إلى منزل المسن الضحية، يدعى "س.إ"، ويبلغ من العمر 74 عامًا، من أجل أن يأخذه ويرافقه أثناء تجوله في الشوارع.

وأضافت التحريات، أنه عندما توجه الشاب إلى منزل المجني عليه يوم الواقعة، وجد باب الشقة مفتوحًا، وعلى الفور أبلغ ساكني العقار، وتبين بعد ذلك مقتل المسن وزوجته.

وأوضحت التحريات، أن المتهم الرئيسي وراء تلك الجريمة هو أحد سكان العقار، حيث إنه توجه إلى منزل المسن وزوجته من أجل سرقتهما، وبعد ذلك أقبل على إنهاء حياتهما وقتلهما.

وفي اعترافات المتهم بارتكابه للجريمة، أكد أنه كان يحتاج إلى المال لذلك فكر في سرقة المسن وزوجته، ولكنه كان لا يريد قتلهما، وكان يريد إخفاء آثار جريمته.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان مسن وزوجته، داخل شقتهما السكنية التي تقع في أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

وانتقل على الفور رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إلى محل ورود البلاغ، وتأكد أن هناك شبهة جنائية حول واقعة العثور على جثماني مسن وزوجته، وتم اتخاذ اللازم وكشف ملابسات الواقعة.