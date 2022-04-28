حدث ليلًا.. حبس 7 يتاجرون بالمخدرات بشرق القناة.. والإعدام للمتهمين بـ«مذبحة المرج»

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة الحوادث على النحو التالي:

النيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين من عصابة الاتجار بالمخدرات

أمرت النيابة العامة بحبس 7 متهمين من أعضاء تشكيل عصابي تخصص في تهريب ونقل المواد المخدِّرة من منطقة شرق القناة لغربها للاتجار فيها، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميَّةٌ ضخمةٌ من الموادِّ المخدرة، ومبالغُ ماليةٌ يقدر إجماليها بما يُقارب مليونَ جنيهٍ من حصيلة عمليات الاتجار.

كان قد تلقى المكتب الفني للنائب العام محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده توصُّلُ التحريات إلى تكوين عشرة أشخاص تشكيلًا عصابيًّا؛ لتهريب المواد المخدرة من منطقة شرق القناة إلى غربها والاتجار فيها، واستخدامهم في النقل والتخزين سياراتٍ منها سياراتُ نقلٍ ومقطورة تحتوي على مخازن سريَّة بداخلها، وتحويلهم المبالغ المالية حصيلة عمليات الاتجار من العملاء إلى قائد التشكيل؛ فأصدر المكتب الفني إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وتفتيش السيارات وضبط ما بحوزتهم

الإعدام لأم وزوجة أب قتلا 3 أطفال عمدًا فى «مذبحة المرج»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة الأربعاء، بالإعدام للأم وزوجة الأب بتهمة قتل أطفال الأولى الثلاثة في القضية المعروفة بمذبحة المرج.

3 سنوات مرّت على اكتشاف أبشع جريمة قامت خلالها أم بإغراق أطفالها الثلاثة وإذابة أجسادهم بمادة كاوية "البوتاس" إرضاءّ لزوجها وضرتها العاقر التي انتابتها الغيرة لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنجبت ضرتها 3 أطفال، فاشترطت على زوجها أن يتخلص من أطفاله مقابل أن يكون من صاحب الأملاك "ميكروباص وشقة" فسيطرت رغبة الثراء على الزوج الذي أجبر زوجته الثانية على قتل أطفالهما إرضاءً لزوجته الأولى والحصول على أموالها.

إخلاء سبيل 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

أخلت محكمة الجنايات المختصة سبيل 4 متهمين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين بالقضية، رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بالمقطم

انتهت قوات الحماية المدنية في القاهرة، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم، منعًا لتجدد الحريق مرة أخرى.

كان قد نشب منذ قليل حريق بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعدد من المحلات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران شبت بـ4 محلات مجاورة.

حبس 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من شركة بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس 5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة، في منطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الشباك الخاص بالشركة وسرقة مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقًا بذات الشركة، له معلومات جنائية بالاشتراك مع 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية - أجنبية" - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله كسائق بالشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل المقر سالف الذكر، اختمرت فى ذهنه سرقتها واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" وأيد باقى المتهمين أقواله وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.