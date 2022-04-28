الحلقة 26.. مصطفى شعبان ولبلبة يحاولان حل الخلاف بين مدرسين الناشونال والإنترناشونال

بدأت الحلقة 26 من مسلسل "دايمًا عامر"، الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022، عبر قناة الحياة في تمام الساعة 7 :40 دقيقة مساء، بوقوع مشكلة بين معلمين ومعلومات مدرسة رؤية "الانترناشونال والناشونال"، ويحاول مستر عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، مع ميس زهرة قنديل مديرة المدرسة،والتي تجسد شخصيتها الفنانة لبلبة، الفصل بينهما والعمل على حل مشكلاتهم، خاصًة أن الفريقين كانا على رغبة تامة في العودة إلى القاهرة دون استكمال الرحلة، والغضب يسيطر عليهم.



وبطريقة كوميدية بعض الشيء من مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي ضمن أحداث مسلسل الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي شعبان، وميس زهرة قنديل مديرة المدرسة التي تجسدها الفنانة لبلبة يتمكنا من حل الخلاف الذي وقع واستمرار وجود المدرسين دون حدث أي خلل، واستمرار الرحلة كما خططوا لها.

ومسلسل “دايمًا عامر” يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة “واتش إت” الإلكترونية.

مسلسل دايما عامر



(دايمًا عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويُناقش مسلسل “دايما عامر” قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.