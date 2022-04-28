«أكل العيد».. طريقة سهلة لتحضير بسكويت البرتقال في المنزل

لا صوت يعلو فوق صوت "الكحك والبسكويت"، فأيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، والذي ينتشر فيه تناول الكحك والبسكويت كأحد مظاهر الاحتفال بقدوم العيد.

وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضير "الكحك والبسكويت" بالمنزل، كأحد انواع الامان والنظافة، بالإضافة إلى أنه فرحة ينتظرها الصغار والكبار، لذا تقدم الشيف سمية عيسى طريقة تحضير بسكويت البرتقال بخطوات بسيطة.

مكونات بسكويت البرتقال

كيلو دقيق

4 بيضات

كوب سمن

كوب سكر بودرة

نصف كوب عصير برتقال

بشر قشر برتقالة

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ذرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة كبيرة نشادر

طريقة عمل بسكويت البرتقال

احضري العجانة الكهربائية، وضعي بها السمن والسكر، واضربي جميع المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القوام هشًا وناعمًا، بعد ذلك احضري طبق جانبي وضعي به البيض واخفقيه جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي المكونات معًا حتى تمام التجانس.

أضيفي خليط البيض إلى خليط السمن والسكر، واضربي جميع المكونات معًا في العجانة الكهربائية، حتى تمام التجانس، وفي طبق جانبي آخر، اخلطي النشادر مع عصير البرتقال مع بشر قشر البرتقال، وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي خليط النشادر مع عصير البرتقال إلى خليط السمن والسكر والبيض، واخلطي المكونات في العجانة الكهربائية، حتى يصبح القوام ناعمًا وذو لون برتقالي.

بعد ذلك أضيفي الدقيق بالتدريج، ثم اضيفي رشة صغيرة من الملح ورشة من البيكنج بودر، واخلطي جميع المكونات معًا، حتى تتشكل لديكِ عجينة متماسكة القوام وناعمة.

بعد تحضير العجينة، ضعي عجينة البسكويت في كيس حلواني، ثم احضري صينية الخبز، وشكلي البسكويت على هيئة أصابع ذات النقشة الشهيرة.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة تقريبًا، وبعد ذلك يتم إدخال صينية البسكويت إلى الفرن وتترك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، حتى يصبح البسكوت ذهبي اللون.

بعد تمام النضج، اخرجي البسكوت من الفرن، ورصيه في علبة محكمة الغلق، ويقدم في العيد بجانب الشاي واللبن.