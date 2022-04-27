الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 26| مخرب ومحرض.. من هو القيادى الإخوانى أحمد أبوبركة؟

أحمد أبو بركة
أحمد أبو بركة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “الاختيار 3” ظهور القيادي الإخواني أحمد أبو بركة، والذي تولى خلال عام حكم الإخوان، منصب المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم المعلومات المتداولة حول القيادي الإخواني أحمد أبو بركة..

قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية ومحام بمحكمة النقض المصرية.

عمل أستاذاً في الاقتصاد السياسي والسياسات المالية بكلية الحقوق جامعة أسيوط

تولى منصب أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة.

تولى منصب المستشار القانوني لجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة. 

قضايا اتهم بها أبوبركة

اتهم القيادي الإخواني أحمد أبو بركة، في قضية “غرفة عمليات رابعة” بالتحدث لهيئة المحكمة من خارج قفص الاتهام.

واتهم “أبو بركة” بإهانة السلطة القضائية، من خلال تصريحات أدلى بها لعدد من القنوات الفضائية.

وحكم على “أبو بركة” هو وآخرين من قيادات الجماعة بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الاختيار 3 

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخوانيعلاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضة لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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