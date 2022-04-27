إشادة أمريكية بالكُشرى المصرى: زيارة القاهرة لا تكتمل دون تذوقه (فيديو)

أشادت السفارة الأمريكية لدى القاهرة بالأطعمة الشعبية في مصر والتي تلقى إقبالاً كثيرًا وعلى رأسها وجبة الكشري التي تشتهر بها مصر.

ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مقطع فيديو مصور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، يظهر تناول يائل لامبرت مساعدة وزيرة خارجيتها لشئون الشرق الأدنى، لوجبة كشري في شوارع القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية إن زيارة القاهرة لا تكتمل دون تذوق أحد أشهر الأطباق المصرية، مشيرة إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة اختارت مكانها المفضل لتناول الكشري في أحد مطاعم وسط البلد.

من جهتها، عبرت يائل لامبرت عن سعادتها قائلة: "أنا يائل من الخارجية الأمريكية، وأنا كنت اليوم في القاهرة، وكان لدى اجتماعات، لكن لن أغادر مصر، قبل أن أتناول الكشري".

وعبرت المسؤولة في الخارجية عن حبها الشديد للكشري وتناوله في أفضل مكان للكشري، معربة عن سعادتها بهذه التجربة في شوارع القاهرة.

كانت صحيفة «ذا تريبيون» الهندية، قالت في تقرير لها نوفمبر الماضي، إن الكشري المصري يعتبر من الأطباق الشهيرة في الهند، معتبرة أن طبق الكشري واحد من أفضل الأطباق والوجبات التي يمكن تناولها على مر الزمان، لا سيما في زمن الأمراض الفيروسية والأوبئة، حيث يحتاج الناس إلى أطعمة تقوّي مناعة الجسم.

وأكدت الصحيفة أن مكونات طبق الكشري المصري، تساعد في تقوية مناعة الإنسان كونه غنيا بالبروتين، حيث يحتوي على العدس ونسبة عالية من الحديد والمعادن والفيتامينات، كما أنه يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طبق الكشري يحتوي على عناصر غذائية أساسية، فهو يعد بمثابة وجبة غذائية متوازنة تحتوي على ما يحتاجه الإنسان من عناصر الغذاء الأساسيّة والبروتينات والكربوهيدرات والأملاح المعدنية والفيتامينات، لاحتوائها على العدس وحمص الشام، إضافة إلى البروتين في الأرز والمكرونة.