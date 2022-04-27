ذا صن: روسيا تصعّد لهجة استخدام السلاح النووي ضد الغرب

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أنه سيستخدم الأسلحة النووية ضد الغرب إذا تدخل أحد في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم إن الرئيس الروسي أكد أن رده على أي شخص "يهدد" روسيا سيكون "بسرعة البرق"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان هناك من ينوي من الخارج التدخل في ما يجري في أوكرانيا فعليه أن يعرف أن ذلك يشكل تهديدا استراتيجيا غير مقبول لروسيا".

أضاف بوتين "يجب أن يعلموا أن ردنا على الضربات المضادة سيكون سريعًا للغاية ولدينا كل الأسلحة التي نحتاجها لهذا لا أحد يستطيع التباهي بهذه الأسلحة، ولن نتفاخر بها، لكننا سنستخدمها".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تحذيرات بوتين تأتي بعد أن هددت روسيا بضرب أهداف عسكرية في المملكة المتحدة بعد أن زودت بريطانيا أوكرانيا بالأسلحة.

الخارجية الروسية تهدد باستهداف من يدعم أوكرانيا

وقالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الضربات يمكن السماح بها ضد الدول الأعضاء في حلف الناتو، مشيرة إلى أن بريطانيا واحدة من تلك البلدان.

التلفزيون الروسي يهدد باستهداف داعمي أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه فلاديمير سولوفيوف، المذيع التلفزيوني الموالي لبوتين بتفجير "بريطانيا الفقيرة" باستخدام صاروخ "ساتان 2" القاتل الذي تبلغ سرعته 16000 ميل في الساعة، بسبب دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، بحسب "ذا صن".

وقال سولوفيوف خلال ظهوره على القناة التلفزيونية الحكومية "إطلاق صاروخ طراز سارمات واحد يعني أنه سيتم القضاء على بريطانيا العظمى".

وأطلقت روسيا صاروخ سارمات بنجاح في وقت سابق من هذا الشهر مع تحذير بوتين من أن التجربة كانت "مادة للتفكير لمن يحاولون تهديد روسيا".

لافروف يهدد بحرب عالمية ثالثة

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الروسي من أن الحرب النووية العالمية أصبحت الآن خطرا "حقيقيًا" لأن أسلحة بريطانيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" هى بالفعل أهداف "مشروعة" في أوكرانيا.

وقال سيرجي لافروف إن خطر الحرب العالمية الثالثة "كبير" متهما الغرب بخوض حربًا بالوكالة ضد موسكو من خلال دعمه لكييف.

واتهم لافروف قوات الناتو بـ"صب الزيت على النار" بـ "ضخ أسلحة إلى أوكرانيا".