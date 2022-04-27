الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سفير مصر بهولندا يهنئ الأنبا أرسانى بعيد القيامة المجيد

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

قال القمص موسي إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن الأنبا أرساني أسقف هولندا، صلى قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في بتردام في هولندا. 

وأضاف في بيان له عبر صفحة الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حضر للتهنئة أثناء القداس السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر بلاهاي، وبصحبته القنصل العام بالسفارة شريف عبدالعزيز، ونقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية بهولندا ونقل السفير أيضًا تهنئة أعضاء البعثة الدبلوماسية بهولندا.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل شعب الإيبارشية، وأطياف مجتمع المنيا، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد.

أقيم اللقاء بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، في جو أبوي ساده الفرح والبهجة والسعادة.

وذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، وذلك برعاية الشهيد العظيم مار جرجس بالأقصر.

وشارك في الصلاة القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، راعيا الكنيسة، وعدد من الأخوات الراهبات من مختلف الرهبانيات، وشعب الرعية.

وأعطى نيافته العظة حول الحياة الجديدة مع الرب القائم، ونزع الإنسان العتيق، آدم الأول، وحياة الإنسان الجديد، آدم الثاني يسوع المسيح، القائم المنتصر على كل ما يمثل علامات الموت من شر وخطيئة وأنانية، مختتمًا القداس والاحتفال بتقديم التهنئة بعيد القيامة، ومنح البركة الرسولية للحاضرين.

الانبا ارساني الأنبا أرساني أسقف هولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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