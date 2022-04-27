مد أجل النطق بالحكم على متهم بقتل شقيقه لجلسة 1 يونيو

مدت محكمة جنايات الزقازيق، أجل النطق بالحكم على متهم وشقيق زوجته لجلسة 1 يونيو المقبل، والمتهم فيها كل من "ر . ع" فلاح، و"س . م"، فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته النارية.

كانت المحكمة أحالت أوراق المتهم بقتل شقيقه بمساعدة شقيق زوجته للمفتي لإبداء الرأي الشرعي فيه.

كان قد تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "ا . ع" عامل في أحد المصارف المائية بدائرة المركز في حالة تعفن، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ر . ع "، 34 عاما فلاح شقيق المجني عليه، و"س . م " 24 عاما فلاح شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمان بدائرة مركز فاقوس.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أحالت المتهمين للمحاكمة امام الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمدا، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله، وجهزا لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" وتوجها إلى المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة باستخدام العصا استقرت برأسه وأفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدوا من غرقه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقاموا بسرقة التروسيكل خاصته ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.