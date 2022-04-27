الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عمد وعواقل مطروح: نحن حراس بوابة مصر الغربية وندعم قرارات الرئيس

إفطار الاسرة المصرية
إفطار الاسرة المصرية

شارك عدد من أبناء محافظة مطروح في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء.

FB_IMG_1651015697720

قال العمدة بشير العبيدي، أحد أبناء قبائل مطروح، المشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية لـ"الدستور، إن الرئيس كان حديثه  في الإفطار السنوي يحمل الكثير من الإصرار: "مصر في أيدي آمنة، مع الرئيس سنتخطّى المحنة الاقتصادية مثلما تخطينا جميع الأزمات السابقة منذ تولي السيسي سدة الحكم".

FB_IMG_1651013714646

وأضاف أن الشفافية التي كانت في كلمة الرئيس أمس، جعلت حديثه يخرج من القلب ويصل إلى قلوب الكثير والكثير مؤكدًا أن جميع القرارات التي أعلنها الرئيس صائبة: "ندعم الرئيس في جميع القرارات.. نحن حراس البوابة الغربية لمصر، نحن قوات مسلحة في لباس مدني" مقدما الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التي تم إقامتها في مطروح ومازالت مستمرة.

FB_IMG_1651013750666

وأوضح العمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح لـ “الدستور”، إن خطاب السيسي في إفطار الأسرة المصرية دخل قلوب الشعب المصري فحديث كبير العائلة المصرية كان حديث منظم وتلقاني: "لقاء أسري شامل جميع أطياف الشعب المصري، ختامه مسك" مقدما الشكر لرئيس الوزراء على خطة المشروعات التي ستقام في مصر خلال السنوات القادمة.

FB_IMG_1651013711917

وقدم العمدة مجدي طرام الشكر والتقدير والعرفان للرئيس لدعوته لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن السيسي أوضح موقف مصر تجاه الأوضاع والأزمات العالمية والشأن الداخلي والمجهودات الجبارة لإعادة بناء الدولة من جديد لتكون مصر على الصورة التي تستحقها عالميا مرددًا: "نحن نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها".

عواقل مطروح رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي قبائل مطروح إفطار الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

أهالي حي الحسين يتحدثون لـ «الدستور» بعد زيارة الرئيس السيسي

الحبس سنتين لمرتضى منصور فى «سب الخطيب»

سر الحملة الموجهة ضد وزير الأوقاف!

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلي المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية لنهاية حتمية

جلال حمام

هل تدخل الولايات المتحدة.. عصر اللا عقل؟

جمال رشدي

الشخصية المصرية!.. إصلاح أم بناء؟

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة