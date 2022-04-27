عمد وعواقل مطروح: نحن حراس بوابة مصر الغربية وندعم قرارات الرئيس

شارك عدد من أبناء محافظة مطروح في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء.

قال العمدة بشير العبيدي، أحد أبناء قبائل مطروح، المشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية لـ"الدستور، إن الرئيس كان حديثه في الإفطار السنوي يحمل الكثير من الإصرار: "مصر في أيدي آمنة، مع الرئيس سنتخطّى المحنة الاقتصادية مثلما تخطينا جميع الأزمات السابقة منذ تولي السيسي سدة الحكم".

وأضاف أن الشفافية التي كانت في كلمة الرئيس أمس، جعلت حديثه يخرج من القلب ويصل إلى قلوب الكثير والكثير مؤكدًا أن جميع القرارات التي أعلنها الرئيس صائبة: "ندعم الرئيس في جميع القرارات.. نحن حراس البوابة الغربية لمصر، نحن قوات مسلحة في لباس مدني" مقدما الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التي تم إقامتها في مطروح ومازالت مستمرة.

وأوضح العمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح لـ “الدستور”، إن خطاب السيسي في إفطار الأسرة المصرية دخل قلوب الشعب المصري فحديث كبير العائلة المصرية كان حديث منظم وتلقاني: "لقاء أسري شامل جميع أطياف الشعب المصري، ختامه مسك" مقدما الشكر لرئيس الوزراء على خطة المشروعات التي ستقام في مصر خلال السنوات القادمة.

وقدم العمدة مجدي طرام الشكر والتقدير والعرفان للرئيس لدعوته لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن السيسي أوضح موقف مصر تجاه الأوضاع والأزمات العالمية والشأن الداخلي والمجهودات الجبارة لإعادة بناء الدولة من جديد لتكون مصر على الصورة التي تستحقها عالميا مرددًا: "نحن نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة داعين الله أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها".