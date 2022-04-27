الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القوى العاملة بالبحر الأحمر تعلن صرف مكافأة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وكيل وزارة القوي
وكيل وزارة القوي العاملة بالبحر الاحمر

أعلنت مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، صرف مكافأة للعمالة غيرالمنتظمة قيمتها 1000 ‪ جنيه لعدد 1000 153‪0 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وذلك بمناسبة منحتي عيد الفطر وعيد العمال بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة. 

أكد سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في بيان له، بدء صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة مقدارها 1000 100‪0 جنيه لكل عامل من المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر، وعددهم  عامل، وذلك ضمن توجهات الدولة في الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر أنه سيام صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد، وذلك بالرقم القومي من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين.

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