اختلاف تقنيات التنظيف باختلاف نوع البشرة.. والتوعية بالأجهزة مطلوب

يحتار العديد من الفتيات في اختيار التقنية المناسبة لإزالة الشعر، باعدين عن كافة الأساليب التي تسبب التهابات للبشرة وغيرها من المشاكل، لذا يتم اللجوء للتقنيات الحديثة واستخدامها في هذا الغرض، وفي السطور التالية يتم توضيح كيف يمكن تحديد التقنية المناسبة حتى لا يتم تعرض البشرة للإحمرار أو مشاكل الالتهابات.

قال خبير التجميل، سمير صبري: تختلف تقنيات إزالة وتنظيف الشعر من بشرة إلى أخرى، حيث يلعب لون الشعر دوراً مهما في تحديد نوعية التقنية التى سيتم استخدامها في إزالة الشعر ونوعية الأجهزة التي تستخدم في عمليات استخدام مستحضرات التجميل وغيرها.

وأضاف: التوعية بأجهزة إزالة الشعر بالليزر، مهمة وتختلف كل بشرة بنوعية الأحتياجات بناء على لونها، بالإضافة إلى لون الشعر اللذان يلعبان دوراً مهماً في تحديد جهاز إزالة الشعر بالليزر المناسب.

كما أن لون البشرة له علاقه مباشرة بأجهزة إزالة الشعر بالليزر، حيث تتشابه ومستحضرات التجميل وعلاقتها بالبشرة، حيث يتم اختيارها حسب درجة البشرة، فهناك أجهزة تناسب البشرة الفاتحة فقط، وأخرى تناسب الداكنة، مؤكدًا أن تقنية الليزر في إزالة الشعر لا تناسب أصحاب الشعر الأبيض أو الأشقر.

وعن كيفية عمل أجهزة الليزر فهي تكون عن طريق تسخين الشعر وتدمير البصيلة، وذلك من خلال الصبغة الموجودة بالشعر وعن أجهزة الليزر المتوفرة داخل العيادات لابد أن تدرك الفتيات أنواعها المختلفة، وهي جهاز كانديلا لإزالة الشعر الذي يعد فعال للغاية، وهو مناسب لأغلب أنواع البشرة، كما أن هناك جهاز ليزر Alexandrite مناسب لأصحاب البشرة الحنطية والسمراء، ويعد جهاز Duetto MT laser هو الأفضل لأنه مناسب لجميع أنواع البشرة وسواء كان الشعر خفيف أو كثيف فهو يخلصك منه بطريقة سهلة، ولابد أن تتحدث الفتاة المقبلة على استخدام الليزر مع الطبيبة أو الطبيب قبل بدء الجلسة.