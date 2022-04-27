الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تدين بشدة هجوم كراتشي الإرهابي وأودي بحياة 3 صينيين

أرشيفية
أرشيفية

أدانت باكستان، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء، في مدينة كراتشي عاصمة محافظة السند، وأودى بحياة 3 صينيين وسائقهم الباكستاني يعملون في معهد كونفوشيوس التابع لجامعة كراتشي بجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن الحادث الجبان كان هجوماً مباشرا على الصداقة (الباكستانية-الصينية) وتعاونهما المستمر.

وأضاف أن باكستان حكومة وشعباً تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، قائلا: إن وكالات إنفاذ القانون تحقق في الحادث للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الباكستانية تولى أهمية كبيرة لسلامة وأمن المواطنين والمشاريع والمؤسسات الصينية في باكستان.

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