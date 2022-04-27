الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فريد زهران: نرحب بالحوار السياسي للمشاركة في صناعة القرارات

فريد زهران
فريد زهران

صرح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن إفطار الأسرة المصرية أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي  ضم أطياف متنوعة و عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة المصرية، وهو ما نود أن يكون بداية حقيقية لفتح المجال السياسي و وضع المعارضة في مكانها الصحيح  في الحياة السياسية. 

ورحب زهران كذلك بالحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، واعتبر أنه خطوة نحو ما طالبنا ونطالب به دوما من ضرورة الاستماع لجميع الآراء، واتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة قرارات نتحمل نتائجها جميعا.

كما رحب زهران بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي و توسيع قاعدة عملها، وطالب أن يترتب على ذلك إصدار عفو يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وأن يتم ذلك في اتجاه ضرورة الحد من استخدام العقوبات السالبة للحرية و تعديل القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، وعدم استخدامه كعقوبة بحيث تصبح الحرية حق لمن لم يرتكب جريمة ولم يتورط في عمل ارهابي بالتنفيذ أو التحريض.

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارضة المصرية الحياة السياسية التيارات السياسية الحزبية والشبابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

ضبط ١٥ طن ملح داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

7 ملايين جنيه.. القبض على متهم بالنصب على 29 مواطنا في الغربية

نقيب الأشراف: تكريم الرئيس السيسي لحفظة كتاب الله يؤكد أن أهل القرآن في رعايته

مصرع أم وابنتها صدمتهما سيارة مسرعة في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية