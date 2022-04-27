دائرة أوقاف القدس تدعو لاحترام قدسية الأقصى تزامنًا مع ليلة القدر

كثفت دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى اتصالاتها لمنع تجدد المواجهة بين الشباب الفلسطيني وعناصر الاحتلال في باحات المسجد الأقصى وذلك لضمان حسن سير صلوات التراويح والتهجد خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان التي تتزامن مع ليلة القدر حسب بعض المذاهب الإسلامية.

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن موظفي دائرة الأوقاف قد وجهوا دعوات لعموم المصلين وبشكل خاص الشباب الصغير في السن الى ضرورة احترام قدسية الحرم الشريف وعدم تنغيص ليلة القدر بموجة جديدة من التوتر.

وكانت القيادات العربية قد دعت سلطات الاحتلال الى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع التاريخي في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعت رموز دينية سنية الى ضرورة حماية المسجد الأقصى من العبث وعدم اقحامه في مهاترات سياسية وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو داخل المصلى القبلي يكشف بعض الممارسات التي تمس من قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين كل باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ونقلت صحيفة المرصد السعودية مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام عدد من الأشخاص بلعب كرة القدم داخل المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للمسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة أن تعليقات المقدسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار واضحة، حيث يجمعون على ضرورة الدفاع عن الحق الفلسطيني في ممارسة الشعائر الدينية سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة مع الشجب الكلي لبعض الممارسات التخريبية التي يقوم بها بعض الشباب.

جدير بالذكر أن قيادات الدول العربية يدعون دائمًا إلى ضرورة العمل على التهدئة في القدس وفي المسجد الأقصى وأهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس أبومازن للقيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.