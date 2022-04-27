الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دائرة أوقاف القدس تدعو لاحترام قدسية الأقصى تزامنًا مع ليلة القدر

القدس
القدس

كثفت دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى اتصالاتها لمنع تجدد المواجهة بين الشباب الفلسطيني وعناصر الاحتلال في باحات المسجد الأقصى وذلك لضمان حسن سير صلوات التراويح والتهجد خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان التي تتزامن مع ليلة القدر حسب بعض المذاهب الإسلامية.

وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن موظفي دائرة الأوقاف قد وجهوا دعوات لعموم المصلين وبشكل خاص الشباب الصغير في السن الى ضرورة احترام قدسية الحرم الشريف وعدم تنغيص ليلة القدر بموجة جديدة من التوتر.

وكانت القيادات العربية قد دعت سلطات الاحتلال الى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع التاريخي في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعت رموز دينية سنية الى ضرورة حماية المسجد الأقصى من العبث وعدم اقحامه في مهاترات سياسية وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو داخل المصلى القبلي يكشف بعض الممارسات التي تمس من قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين كل باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين.

ونقلت صحيفة المرصد السعودية مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام عدد من الأشخاص بلعب كرة القدم داخل المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للمسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة أن تعليقات المقدسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار واضحة، حيث يجمعون على ضرورة الدفاع عن الحق الفلسطيني في ممارسة الشعائر الدينية سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة مع الشجب الكلي لبعض الممارسات التخريبية التي يقوم بها بعض الشباب.

جدير بالذكر أن قيادات الدول العربية يدعون دائمًا إلى ضرورة العمل على التهدئة في القدس وفي المسجد الأقصى وأهمية احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس أبومازن للقيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الإعدام لـ ربة منزل و«ضرتها» في «مذبحة المرج»

الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة لمرض التهاب الكبد الحاد المجهول

الرئيس السيسي يهنئ جنوب إفريقيا بيوم الحرية.. وتوجو بالعيد القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة