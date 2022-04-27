رئيسة سنغافورة تهنىء ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

هنأت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وذكرت وزارة الخارجية السنغافورية - حسبما أورد راديو "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم - أن رئيسة البلاد ورئيس الوزراء لي هسين لونج قاما بتهنئة الرئيس الفرنسي.

وقالت يعقوب إن "سنغافورة وفرنسا تتمتعان بشراكة وثيقة متعددة الأوجه من خلال مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والبحث والتطوير بالإضافة إلى الثقافة والتعليم.. بينما نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لشراكتنا الاستراتيجية هذا العام، ويسعدني أن التعاون الثنائي بين بلدينا مستمر في التوسع ليشمل مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والإنترنت والصحة العامة والابتكار"، داعية ماكرون للقيام بزيارة دولة إلى سنغافورة.

من جانبه، قال رئيس وزراء سنغافورة "إن فوز ماكرون يؤكد ثقة الشعب الفرنسي في قيادته ورؤيته لفرنسا".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاز في الانتخابات الفرنسية بالولاية الثانية بنسبة 58.2% مقابل 41.8% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.