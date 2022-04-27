انخفاض قيمة الوون الكورى مقابل الدولار الأمريكى بشكل حاد

انخفضت قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد ليتجاوز 1,260 وون صباح اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الوون 1,262.1 وون في الساعة 9:01 صباح اليوم في سوق الصرف الأجنبي في سيئول، بزيادة قدرها 11.3 وون عن سعر الإغلاق بالأمس.

وبلغ سعر الافتتاح 1,261.5 وون بزيادة قدرها 10.7 وون عن الأمس.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الدولار مقابل الوون 1,260 وون منذ 24 مارس من عام 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويواصل الدولار قوته مع خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو التشديد النقدي، وإطالة أمد حرب أوكرانيا، وإجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في الصين.