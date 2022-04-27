الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة ريس مهاجرة جزائرية بفرنسا فى «أشباح أوروبا»

الممثلة الشابة سارة
الممثلة الشابة سارة ريس

تشارك الممثلة الشابة سارة ريس في أحداث فيلم "أشباح أوروبا" الذي من المنتظر انطلاق عرضه في موسم عيد الفطر المقبل. 

وتلعب سارة دور فتاة جزائرية في فرنسا، حيث تقابل هيفاء وهبي وتساعدها في أكثر من مأزق تقع فيه، في إطار من الأكشن والدراما الاجتماعية. 

وأشارت ريس، في بيان صحفي، إلى أنها سعيدة للغاية للاشتراك في هذا العمل الذي وصفته بالمختلف والجيد على مستوى القصة والنجوم الكبار المشاركين فيه، لافته إلى أنه سيكون بمثابة حالة مختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك بكافة الدول العربية. 

أحداث الفيلم تدور حول مجموعة إخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وأثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
 

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