نقيب المهندسين: توجيهات الرئيس لتوطين الصناعة ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية

شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد نقيب المهندسين طارق النبراوي، بمبادرة الرئيس السيسي التي طرحها خلال الإفطار لتوطين الصناعات الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال توسيع دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، التي وصفها “النبراوي” بأنها باتت ضرورة ملحة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، فضلا عن كونها تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن نقابة المهندسين تضع خبراتها وإمكانياتها بما يدعم هذا التحرك الإيجابي الذي يصب في مصلحة مقدرات الوطن.

وأكد “النبراوي” مساندة نقابة المهندسين لأي تحرك أو جهد هندسي يخص مشروع "حياة كريمة"، وستكرس نقابة المهندسين كل إمكانياتها لدعم هذا المشروع في كل مراحله، بما يستهدف تحسين الحياة في الريف والقرى المصرية والنهوض ببنيتها التحتية.

يذكر أن حفل إفطار الأسرة السنوي تقليد سنوي انتهجه الرئيس السيسي، وشهد مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، كما شارك فيه عدد من المسئولين والوزراء ورجال الدولة.