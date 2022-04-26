الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

علاء عابد: حديث الرئيس اليوم فى إفطار الأسرة المصرية اتسم بالصدق

علاء عابد
علاء عابد

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل إفطار الأسرة المصرية، والذي ينظم بشكل سنوي، ويحرص الرئيس على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة، كما يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية، إرساء مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين. 

 

ووصف «عابد»، حديث الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بالحديث الصادق، متابعًا: «عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى».

 

وأكد، أن هذا الحديث الصادق هو ما عودنا عليه الرئيس السيسي منذ تولية قيادة البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس حريص طوال الوقت على وضع الشعب المصرى أمام الصورة الحقيقية للوقوف على الحقائق، وحجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ودور الشعب المصرى فى التغلب على هذه التحديات.


وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

 

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة»، مضيفًا الرئيس: "على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".

النائب علاء عابد البرلمان العربي مجلس النواب إفطار الأسرة المصرية الرئيس السيسي

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