الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها إزاء التراجع الحاد فى أعداد فحوصات كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف: "إن قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية تتلقى معلومات أقل وأقل من السابق حول الإصابات وفحوصات التسلسل الجيني لاكتشاف الفيروس".

وتابع تيدروس: "هذا يجعلنا نعيش في حالة من عدم الرؤية على نحو متزايدة بشأن أنماط العدوى وانتقالها وتطورها".

وأضاف: "لكن هذا الفيروس لن يختفي فقط لأن الدول ستتوقف عن الكشف عنه، إنه لا يزال ينتشر وما زال يتحور وما زال يقتل"، لافتا إلى أن تهديد تطور متحور جديد وخطير من الفيروس لا يزال حقيقيا.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، بما يزيد قليلا عن 15 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. 

وذكر تيدروس، أن هذا هو أقل رقم منذ مارس 2020، ووصفه بأنه توجه مرحب به.

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس جنيف تراجع فحوصات كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه التحية لحمدين صباحى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

التحالف الوطنى يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية