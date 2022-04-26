الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«ميعجبنيش الراجل الهايف».. اعترافات مديحة كامل عن السينما والرجال

مديحة كامل
مديحة كامل

"أنا لست كوميديانية بالمعنى المفهوم، لكني أستطيع أن أمثل كوميديا الموقف ما دام أنه سيقدم لي شيئا جديدا وإن كان هذا ليس حظي، أما التراجيديا فهي الأبقى لأن الكوميديا بدأت في الانحسار"، هكذا تحدثت الفنانة مديحة كامل في حوار مع صحيفة "شباب بلادي" عام 1988.

وقالت مديحة كامل إنها لم تكرر تجربة الإنتاج السينمائي بعد إنتاج فيلم "امرأة قتلها الحب" الذي وفر لها الإحساس بمسئولية الإنسان الذي يستخدم ماله في أن يصنع ويقدم فنا، وأضافت: "كما أعترف بأن الوقت لم يسعفني كثيرا لكي أعود للإنتاج".

أشارت إلى أن رسائل المعجبين التي تصلها تأخذ وقتا كثيرا في الرد، لذا كانت تخصص يوما في الأسبوع للجلوس والرد عليها، قالت: "أغلب هذه الرسائل تدور حول محور واحد، وهو الإعجاب بدرو معين"، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تصبح مهندسة ديكور لو لم تصبح ممثلة.

أما عن مواصفات الرجل الذي تنجذب إليه الفنانة مديحة كامل، قالت: "ميعجبنيش الراجل الهايف، ومببصش للشكليات، المهم عندي أن اقتنع، فإذا اقتنعت يتحول كل شيء فيه إلى جميل في نظري".

وعانت مديحة كامل من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

وتوفيت مديحة كامل في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها متوفية في ظهر اليوم التالي.

كوميديانية التراجيديا امرأة قتلها الحب مهندسة ديكور ممثلة مرض القلب

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