الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق سيارة ملاكى بتهمة قتل سائق «توكتوك» فى المنيا

حبس
حبس

أمرت نيابات شمال المنيا برئاسة المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام الأول، اليوم  الثلاثاء، بحبس «ع. ب»- 40 سنة، سائق سيارة ملاكي، مقيم بقرية القيس بمركز بني مزار، والمتهم بطعن وقتل «ب. ك. م- 38 سنة»، سائق توك توك، من أبناء قرية القيس، قبل الإفطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتضمن قرار المحامي العام تكليف النيابة العامة بمركز بني مزار، باستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين، بمنطقة المشحمة، بمدينة بني مزار.

كان قد انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ع. ب- 40 سنة» سائق سيارة ملاكي، وطرف ثاني «ب. ك. م- 38 سنة»، سائق توك توك، من أبناء قرية القيس، مقيمان بالمنطقة، بسبب خلافات على ركن إحدى المركبات، قام على إثرها الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.

نيابات شمال المنيا المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الأول سائق سيارة ملاكي قتل 4 أيام على ذمة التحقيقات

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وائل لطفي

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