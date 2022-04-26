الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد منافذ بيع السلع والعيادات الطبية بالخارجة

صورة من متابعة توافر
صورة من متابعة توافر السلع الغذائية

تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددًا من منافذ مبادرة بيع اللحوم والخضروات والسلع الغذائية بمركز الخارجة، يرافقها الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وأيمن شريعي وكيل مديرية التموين بالمحافظة، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وإتاحتها بأسعار مخفضة.

وتفقدت فرع مول "المصرية ماركت" والمخزن التابع له، واطمأنت على توافر السلع وملاءمة أسعارها وكفاية الأرصدة الموجودة منها، ووجهت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المول.

كما تفقدت نائبة المحافظ منفذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة، حيثُ استطلعت آراء المواطنين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود المحافظة في توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

جدير بالذكر أنه يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر ١٢٠ جنيها للكيلو، بالإضافة للخضروات والفواكه والسلع التموينية يوميًا بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية المركزية والقروية يوميا، ضمن المبادرة التي تقوم بها المحافظة للتيسير على المواطنين.

وفي سياق آخر، وحرصًا على الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تفقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت الطبية التي تم إنشاؤها وتطويرها حديثًا بمركز الخارجة، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، العيادة الطبية الجاري إنشاؤها بتكلفة ١.٢ مليون جنيه بحي ٢٥ يناير، مُوجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التأثيث والفرش وتركيب الأجهزة الطبية تمهيدًا لافتتاحها يونيو المقبل. كما تابعت أعمال التطوير الجارية في "عيادة الأمل" بتكلفة ٨٥٠ ألف جنيه، مُوجهةً بسرعة استكمال وتشغيل أجهزة معمل التحاليل.

وفي سياقٍ متصل، وجّهت الوحدة المحلية بضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط العيادات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

نائب محافظ الوادى الجديد منافذ مبادرة اللحوم والخضروات السلع الغذائية شهر رمضان الكريم منافذ البيع

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