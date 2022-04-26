غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلًا عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية يُدار بدون ترخيص، وكذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.