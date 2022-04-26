الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق

تشميع
تشميع

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلًا عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية يُدار بدون ترخيص، وكذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

محافظة الشرقية حملات بدون ترخيص طلاب الدروس الخصوصية خصوصية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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