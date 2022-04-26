جامعة حلوان تنظم المؤتمر العلمي الخامس عن الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي على أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح في توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا، وكذلك التوجه الرقمي وأهمية إنتاج برمجيات وطنية لخدمة ذلك التوجه فى إطار من الحرص على الأمن القومي للبلاد والحفاظ على سرية بياناتنا.

وأكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن إيضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الإنفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو ايجاد حلول للمشكلات التى تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الانفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

ويشارك فى المؤتمر 70 باحث وباحثة بأوراق بحثية محكمة.

تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8 مايو 2022 بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو 2022 أون لاين.