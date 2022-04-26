الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 11 فى تصادم «ميكروباص وتوكتوك» على «زراعي بني سويف»

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة "ميكروباص وتوكتوك" على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

و تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بتوك توك على الطريق الزراعي "مصر- أسيوط" أمام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وهرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي كل من، شيماء سليمان عبد التواب 38 سنة مصابة بكدمات وسحجات، وهاجر سمير عبد الخالق 21 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل زين 28 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وشمس محمود عبد المولى 19 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وفاطمة محمود عبد المولى 20 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وأماني خليفة شعبان 30 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج مصاب جروح وكدمات متفرقه بالجسم.

كما استقبل المستشفى حسين عبد العال أحمد 28 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وأميرة نبيل عفيفي عامين مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر سيد محمد 33 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد نبيل عفيفي 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وعبد الرحمن نبيل عفيفي عامين مصاب باشتباه كسر بالساقين.

حادث تصادم سيارة ميكروباص توك توك الطريق الزراعي النجدة

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