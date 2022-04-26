الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لحوم وكبدة فاسدة وغلق 7 منشآت غذائية في البحيرة

ضبط لحوم
ضبط لحوم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بوادي النطرون والتحرير ودمنهور، وذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين. 

أسفرت عن ضبط 75 طن مخللات عبارة عن (60 طن زيتون + 15 طن فلفل) منتج نهائي معد للبيع والتداول بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية بداخل مصنعين وضبط 63 كجم لحوم وكبدة بلدية منتهية الصلاحية ومنتجات مختلفة الأصناف من كعك العيد والبيتى فور والبسكويت بدون بيانات الإنتاج والصلاحية.

وتحرير 52 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية.

كما تم سحب 39 عينة من الفسيخ والسردين والرنجة وكعك العيد واللحوم المجهزة المجمدة ومنتجاتها لإرسالها للمعمل المشترك بدمنهور للفحص  للتأكد من مدي الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة الحملات الرقابية الأغذية السلع مراقبة الأغذية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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