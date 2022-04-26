الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال حملات مكثفة لمراقبة الأغذية.. ضبط 75 طن مخللات فاسدة بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها، وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وفي سياق متصل، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بشن حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بوادي النطرون والتحرير ودمنهور، أسفرت عن  ضبط 75 طن مخللات عبارة عن  "60 طن زيتون و 15 طن فلفل" منتج نهائي معد للبيع والتداول بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية بداخل مصنعين.

 كما تم ضبط 63 كجم لحوم  وكبدة بلدية منتهية الصلاحية ومنتجات مختلفة الأصناف من كعك العيد والبيتى فور والبسكويت بدون بيانات الإنتاج والصلاحية، وتحرير عدد 52 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية، وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية.

 وسحب عدد 39 عينة من الفسيخ والسردين والرنجة وكعك العيد واللحوم المجهزة المجمدة ومنتجاتها لإرسالهم للمعمل المشترك بدمنهور للفحص  للتأكد من مدي الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وغلق 7 منشأت غذائية تدار بدون ترخيص.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بالقيام بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود.

و أسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخبز استولى على 23 شكارة دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج الخبز ناقص الوزن ، و تم تحرير محضر لصاحب مخبز قام بغلق المخبز فى غير المواعيد المحددة، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة بدون ترخيص فحص وادى النطرون محافظ البحيرة مديرية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو

965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء

موعد إجازة عيد الفطر للبنوك 2022

العيد فرحة.. احتفالات مبهجة لأقباط مصر على كورنيش أسوان (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية