خلال حملات مكثفة لمراقبة الأغذية.. ضبط 75 طن مخللات فاسدة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها، وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وفي سياق متصل، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بشن حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بوادي النطرون والتحرير ودمنهور، أسفرت عن ضبط 75 طن مخللات عبارة عن "60 طن زيتون و 15 طن فلفل" منتج نهائي معد للبيع والتداول بدون بيانات وغير محتفظة بخواصها الطبيعية بداخل مصنعين.

كما تم ضبط 63 كجم لحوم وكبدة بلدية منتهية الصلاحية ومنتجات مختلفة الأصناف من كعك العيد والبيتى فور والبسكويت بدون بيانات الإنتاج والصلاحية، وتحرير عدد 52 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية، وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية.

وسحب عدد 39 عينة من الفسيخ والسردين والرنجة وكعك العيد واللحوم المجهزة المجمدة ومنتجاتها لإرسالهم للمعمل المشترك بدمنهور للفحص للتأكد من مدي الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وغلق 7 منشأت غذائية تدار بدون ترخيص.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بالقيام بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود.

و أسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخبز استولى على 23 شكارة دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج الخبز ناقص الوزن ، و تم تحرير محضر لصاحب مخبز قام بغلق المخبز فى غير المواعيد المحددة، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.