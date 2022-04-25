دايما عامر الحلقة 24.. لبلبة تحاول الاستغناء عن مصطفى شعبان

تغيب مستر عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي شعبان في مسلسل "دايما عامر" والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عن مدرسة رؤية لمدة طويلة دون إخبار ميس زهرة قنديل مديرة المدرسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة.

ويخبر صلاح عبد الله، والذي يلعب شخصية مستر لطفي وكيل المدرسة لميس زهرة قنديل مديرة المدرسة والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، أنه لا يعرف عنه شئ، وفكرت الأخيرة في الاستغناء عنه بسبب هذا الغياب وعدم الاهتمام بالمدرسة.

وقال عبد الله، والذي يلعب شخصية مستر لطفي وكيل المدرسة: "والله انا مش عارف أقولك إيه، انا معرفش هو راح فين ولا بيعمل إيه، حضرتك اللي سيبتيله الحبل على الغارب لحد ما بقي يدخل في الكبيرة والصغيرة بقي يتصرف كأنه مدير المدرسة مش مجرد مشرف اجتماعي مؤقت، وياما نصحته مفيس فايدة".

(دايما عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يعرض مسلسل دايما عامر على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

«دايمًا عامر» يناقش قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهى مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعي الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.