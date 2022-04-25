عشيقها رفض الاعتراف به.. كشف لغز العثور على طفل أمام مسجد بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد بمنطقة أبو النمرس.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد بمدينة أبو النمرس.

على الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات وتتبع كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة ألقته أمام المسجد وغادرت.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن السيدة حملت طفلا سفاحا من عشيقها ورفض الاعتراف به.

كما كشفت التحريات، قيام السيدة بإلقاء الطفل عقب ولادته امام المسجد والمغادرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.