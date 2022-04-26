الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بـ«الكلابشات».. طرح بوسترات منفردة لأبطال فيلم «واحد تاني»

واحد تاني بطولة أحمد
واحد تاني بطولة أحمد حلمي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "واحد تاني"، اليوم الإثنين، بوسترات دعائية منفردة لأبطال العمل وتحديدًا بطليه أحمد حلمي وروبي، وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر خلال البوسترات المنفردة النجم أحمد حلمي مرتديًا تيشرت أحمر وفي يده “الكلابشات” كما ظهرت روبي وهي ترتدي ملابس متعددة الألوان وبشكل يوحي أنها تجسد شخصية مطربة.

278567607_1478189035910178_8287323491331815357_n

وطرحت الشركة المنتج البوستر الدعائي الرسمي لفيلم “واحد تاني” والذي يخوض بطولته النجم أحمد حلمي، وذلك تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم “واحد تاني” عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم سيد رجب، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنانة روبي، والفنان أحمد مالك والفنانة نسرين أمين، والفنانة الشابة نور إيهاب.

278950912_554589609354155_2946534182631935468_n

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين و روبى و نور إيهاب و أحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحمد مالك محمد شاكر احمد حلمى عمرو عبد الجليل سينرجي فيلمز نسرين أمين شركة سينرجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

عمرو عبدالجليل.. خفة الدم صنعة

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

الاختيار 3 الحلقة 24.. تفاصيل تدبير الإخوان لحادث خطف الجنود

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل