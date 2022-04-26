بـ«الكلابشات».. طرح بوسترات منفردة لأبطال فيلم «واحد تاني»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "واحد تاني"، اليوم الإثنين، بوسترات دعائية منفردة لأبطال العمل وتحديدًا بطليه أحمد حلمي وروبي، وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر خلال البوسترات المنفردة النجم أحمد حلمي مرتديًا تيشرت أحمر وفي يده “الكلابشات” كما ظهرت روبي وهي ترتدي ملابس متعددة الألوان وبشكل يوحي أنها تجسد شخصية مطربة.

وطرحت الشركة المنتج البوستر الدعائي الرسمي لفيلم “واحد تاني” والذي يخوض بطولته النجم أحمد حلمي، وذلك تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم “واحد تاني” عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم سيد رجب، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنانة روبي، والفنان أحمد مالك والفنانة نسرين أمين، والفنانة الشابة نور إيهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين و روبى و نور إيهاب و أحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.