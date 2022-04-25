الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

العايقة ومربوحة ومليحة.. شخصيات نسائية تربعت على «ترند رمضان»

وفاء عامر
وفاء عامر

شهدت الكثير من مسلسلات رمضان هذا العام، سيطرة نسائية على بعض الأعمال، ومنها ما تفاعل معه رواد السوشيال ميديا وجعلها تتصدر عرش التريند.

في السطور التالية نسلّط الضوء على أكثر الشخصيات النسائية التي استطاعت أن تجذب إليها الأنظار بإتقانها لدورها بالإضافة إلي تفاعل رواد السوشيال ميديا معها.

«العايقة» مي عز الدين

كشفت النجمة مي عز الدين الكثير من مواهبها بالتمثيل عندما جسدت دور "العايقة" بمسلسل جزيرة غمام، حيث استطاعت في جذب الانتباه لها منذ الحلقة الأولى.

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«عايقة جزيرة غمام».. أسباب جعلت مى عز الدين الأفضل فى دراما رمضان

تجسد مي عز الدين شخصية "العايقة" وهي فتاة من الغجر مهمتها نشر الفسوق بين أهل الجزيرة بواسطة خلدون والذي يجسد دوره النجم طارق لطفي، فقد قدمت دور "الغجرية" بالشكل الصحيح بدءًا من الماكياج والملابس وصولًا بالنظرات وتعبيرات الوجه.

«مربوحة».. رحمة أحمد

خطفت النجمة رحمة أحمد الأنظار بدور "مربوحة" بمسلسل الكبير أوي، فقد استطاعت أن تقدم كوميديا الموقف بشكل مختلف، وخاصة بحلقة ليلة الدخلة التي صعدت بها على عرش التريند.

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جزيرة غمام الحلقة 23| العايقة في بيت هلاله وكبيرة الغجر تسعى للخراب

تداول رواد مواقع التواصل الكثير من أقوال "مربوحة" التي اتسمت بالمرح والفكاهة، إضافة إلى الصور الخاصة بها بالمسلسل.

«الخالة مليحة».. عايدة فهمي

قدمت الفنانة عايدة فهمي دور "الخالة مليحة" بمسلسل جزيرة غمام، وهي سيدة كفيفة تبحث عن قاتل بنت ابنتها التي كشفت حلقات المسلسل عن تورط ثلاثة من أبناء القرية في مقتلها.

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«جزيرة غمام» الحلقة 23| خلدون يطلب السماح من الشيخ عرفات

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع "الخالة مليحة" بالحلقة الخامسة عشر وذلك بمشهد وفاتها بعدما سامحت قاتل بنت أبنتها، حيث وصفه البعض بالمشهد القوي والمؤثر.

«هلاله».. وفاء عامر

تعتبر النجمة وفاء عامر، الحصان الأسود لدراما رمضان هذا العام، فقد جسدت دور "الست هلاله" بمسلسل جزيرة غمام، التي تعتبر من كبار القرية، صاحبة الحق.

استطاعت الفنانة وفاء عامر، أن تجذب أنظار الكثيرين لها ولدورها بالمسلسل، بالإضافة إلى دورها بمسلسل "راجعين يا هوي" و"بيت الشدة".

مسلسلات دراما رمضان مسلسل الكبير مسلسلات رمضان مي عز الدين وفاء عامر طارق لطفي

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وجوه رمضان «8»

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