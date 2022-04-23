السبت 23 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«عايقة جزيرة غمام».. أسباب جعلت مى عز الدين الأفضل فى دراما رمضان

مي عز الدين
مي عز الدين

خطف مسلسل جزيرة غمام الأضواء وأنظار الكثير من متابعي دراما رمضان، بسبب قصته المشوقة، وأبطاله الذين استطاعوا في إيصال الشخصية للمشاهدين.

ومن بين شخصيات العمل الملحمي، دور الفنانة مي عز الدين "العايقة" والتي ثبتت بهذا الدور انها من الفنانات الكبار الذين يمتلكون الكثير من المواهب، فهي لا تقتصر على دور واحد فقط.

«العايقة الغواية و الدنيا الجميلة المتزوقة »


تقدم النجمة مي عز الدين، دور "العايقة" بمسلسل جزيرة غمام، فمنذ الحلقة الأولى استطاعت أن تلفت إليها الأنظار، بسبب الدور الغريب كليًا عن كافة أعمالها السابقة.

"العايقة" هي فتاة من الغجر، تتمتع بجمال كبير، الأمر الذي جعلها مطمع للكثير من الرجال، فدورها يقتصر على نشر الفسوق في القرية بواسطة خلدون رفيق الشر بالنسبة لها، ومع الوقت تكتشف أنها في البئية الخطا وتقع في حب أحد شيوخ القرية، وتتوالى الأحداث والصراعات.

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موعد الحلقة 21 من مسلسل جزيرة غمام لطارق لطفي وأحمد أمين

مي عز الدين.. العايقة أروع أدورها
أجمع النقاد أن دور العايقة من أكثر الأدوار تأثيرًا في الناس خلال شهر رمضان، بسبب الصراع النفسي والفلسفي الذي يدور داخل الشخصية، فهي بمثابة حرب بين الخير والشر داخل "العايقة".

استطاعت مي عز الدين أن توصل فكرة الشخصية بأبسط صورة، وكأنها كانت تختزن كل سنواتها الماضية الكثير من موهبتها لهذا الدور الشيق والجديد عليها.


العايقة.. ملابس وشخصية أتقنتها مي عز الدين.

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درست مي عز الدين دور العايقة بشكل كبير، وهذا اتضح بشكل مذهل في إتقنها للغة الصعيدية، ونظرات وتعبيرات الوجه التي تكاد تجزم أنها "غجرية" النشاه.

كما أنها أختارت بشكل كبير الملابس ذات الألوان والمكياج وتسريحة الشعر الذي كان سبب في نجاح الشخصية، وجعله سببًا في تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

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مي عز الدين.. «العايقة» التي جننت ناس جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

دراما رمضان محمد جمعه فتحي عبدالوهاب الفنانة مى عز الدين مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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