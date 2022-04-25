جزيرة غمام الحلقة 23| العايقة في بيت هلاله وكبيرة الغجر تسعى للخراب

استطاع مسلسل جزيرة غمام في جذب انتباه الكثيرين، خلال شهر رمضان بسبب القصة المشوقة، وإتقان طاقم العمل، الأمر الذي جعله من الأعمال التي تتصدر عرش التريند.

شهدت الحلقة 23 من المسلسل، إيواء الحاجة هلاله، والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، للعايقة التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، في منزلها بعد إصابتها بالطلق الناري بحلقة أمس.

ودار بين الثنائي حديث حيث قالت هلاله: "مقولتيش أنتي مين نواره ولا العايقة"، لترد الأخيرة: "نواره يا خالة هلاله".

كما سألتها على خلدون قائلة: "مين خلدون ده زوجك"، لترد العايقة: "لا.. ده رجلي احنا الغجر كل واحدة فينا لازم يكون ليها راجل تخدمه وتشوف طالباته".

جدة العايقة تزور العايقة ببيت هلاله:

تضمنت الحلقة أيضًا زيارة كبيرة الغجر للعايقة في منزل "هلاله"، حيث دار بين الثنائي حديث، حيث تريد كبيرة الغجر معرفة أسرار بيت "هلالة" وكيف يعيشون، الأمر الذي أثار الشكوك حول نية العايقة.

وكانت الحلقة السابقة من مسلسل جزيرة غمام، تضمنت مشهد للشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، وهو يجمع أطفال القرية وتلاميذه، ويتوجهون ناحية السور الذي قسم القرية نصفين، بين الحاج عجمي والبطلان.

وفي مشهد خيالي اصطحب الشيخ عرفات الأطفال ممسكًا بأيدي الأطفال، وتوجه للسور واخترقه أمام ذهول أهل القرية ومطاريد الجبل، الأمر الذي دفع الشيخ محارب لترديد جملة: «كنت شايل عرفات ياشيخ مدين للوقت ده».

كما ذهل خلدون والبطلان، ورجال القرية من المشهد، الذي دفع مطاريد الجبل، للهروب، من هول ما رأوا بأعينهم من بركات الشيخ عرفات.