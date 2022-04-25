الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على إجراء الانتخابات فى ليبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي الدكتور ضو المنصوري، موجزًا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة حتى يوليو 2017 عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها، وذلك بحسب بيان الحكومة عبر «فيسبوك».

وفي كلمة لرئيس الحكومة أكد أن الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات ولكن القانون والقاعدة الدستورية ما زالت هي الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات، ولكن لا بد من طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والإطلاع عليها، فإني على يقين أن أغلبهم لم يقرأوا هذا الدستور حتى المعارضين له، وكذلك التكثيف الإعلامي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كل التفاصيل الفنية والمواد الخلافية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية مشروع الدستور صياغة مشروع الدستور الدكتور ضو المنصوري إعداد المشروع اللجان الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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