بث مباشر.. اشتعال النار فى حديقة الأورمان وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة (فيديو)

شهدت حديقة الأورمان بالجيزة منذ قليل، اليوم الإثنين، اندلاع حريق ضخم خلال احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، حيث تفاجأ المواطنون والمحتفلون خلال تواجدهم داخل الحديقة باندلاع حريق ضخم في أشجار الحديقة، مما تسبب في تزايد اشتعال النيران.

وبمجرد اندلاع النيران، تدافعت قوات الحماية المدنية، وما يقرب من ٤سيارات مطافئ وسيارات إسعاف كمحاولة للسيطرة على الحريق، وبمجرد السيطرة عليه في مكان يتم اشتعاله في مكان آخر، خاصة وأن الحريق على جوانب الحديقة، وليس في وسطها.

وحاولت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق حتى الوقت الحالي، ومنع تواجد المواطنين بمحيط الحريق لتأمين احتفالاتهم، وساعد في السيطرة على الحريق قوات الحماية الخاصة بالأعياد.

ويحتفل المصريون، اليوم الإثنين 25 أبريل بعيد شم النسيم والذي يعد من أقدم الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري.

ويعود تاريخ شم النسيم إلى مصر القديمة إلى ما لا يقل عن 2700 قبل الميلاد (الأسرة الثالثة للمملكة القديمة) وهو مهرجان يحتفل بقدوم الربيع، وكان تغيير الفصول وخاصة لتأثيره على نهر النيل، حدثا مهما في حياة جميع المصريين، وكان اختتام المواسم الزراعية المزدهرة .

واعتقد قدماء المصريين أن شم النسيم يمثل بداية خلق العالم عندما يبحر "رع" إله الشمس بقاربه في السماء والمراسي على قمة الهرم الأكبر، في رحلة ترمز إلى الحياة والموت.

عندما أصبحت مصر تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، لم يتم استبدال المهرجانات الخاصة باحتفالات شم النسيم.

عندما أصبحت مصر دولة ذات أغلبية عربية، اكتسبت العطلة اسم "شم النسيم"، وهو ما يعني أن "شم النسيم" بقي في تاريخ عيد الفصح لأن ذلك يعتمد على دورة القمر مثل معظم المهرجانات الإسلامية، ونظرًا للطقس اللطيف في هذا الوقت من العام ، غالبًا ما تحتفل العائلات بالعطلة برحلة إلى الحديقة.