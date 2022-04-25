الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس الفلسطينى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء

جريدة الدستور

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إحياء الذكرى الـ40 لتحرير سيناء.

وقال أبومازن، في برقية التهنئة، "نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، أحر التهاني القلبية، مستذكرين في هذه المناسبة الوطنية بطولات وتضحيات الجيش المصري الباسل في سبيل وطنه وشعبه".

وأعرب أبومازن عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والحرص على العمل سويًا من أجل تعزيزها والارتقاء بها للمستوى الأمثل، مُثمنًا مواقف مصر الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله.

رام الله تحرير سيناء الرئيس الفلسطيني السيسي فلسطين

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