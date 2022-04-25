الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى يعلن مقتل 22 ألف جندى روسى وتدمير 884 دبابة

جريدة الدستور

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن مقتل حوالي 22 ألف جندي روسي، وتدمير 884 دبابة و181 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و25 أبريل بلغ حوالي 21 ألفا و900 جندي و884 دبابة و2258 مركبة قتالية مدرعة و411 من الأنظمة المدفعية و149 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و69 من أنظمة الدفاع الجوي و181 طائرة و154 مروحية و1566 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و201 طائرة دون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

كييف الجيش الأوكراني

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