الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومى لإنتاج التقاوى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 وقال القصير إن الدولة المصرية في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تلقي اهتماما كبيرا بمحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية. 

وأضاف أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يستهدف إنتاج التقاوي محليا وتقليل فاتورة الاستيراد.

 وأشار إلى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار.

 وأشاد القصير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمسئولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي ووجه ببذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التغطية من تقاوى الخضر التي لدينا فيها عجز كبير، مضيفا أننا حاليا ننتج حوالي 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

 ومن ناحيته، رحب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية، ما يؤكد أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن القليوبية تتميز بأن فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجنى وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومي لإنتاج

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وائل لطفي

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