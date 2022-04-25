الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«سي إن بي سي»: مجلس إدارة «تويتر» قد يعيد النظر في عرض إيلون ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مجلس إدارة منصة "تويتر" قد يعيد النظر مرة أخرى في عرض شراء المنصة الذي قدمه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.
وأوضحت "سي إن بي سي" أن ماسك قدم عرضًا لشراء "تويتر" بقيمة 46.5 مليار دولار، ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس الإدارة يبحث عن عروض أخرى لاسيما بعد إعلان المنصة أحدث نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنه جمع 46.5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة "تويتر"، وفقًا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتقدم ماسك بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في "تويتر"، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارًا جمعها من مصادر أخرى.

كاليفورنيا إيلون ماسك الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-4-2022

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة