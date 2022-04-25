«سي إن بي سي»: مجلس إدارة «تويتر» قد يعيد النظر في عرض إيلون ماسك

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مجلس إدارة منصة "تويتر" قد يعيد النظر مرة أخرى في عرض شراء المنصة الذي قدمه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن ماسك قدم عرضًا لشراء "تويتر" بقيمة 46.5 مليار دولار، ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على الأمر أن مجلس الإدارة يبحث عن عروض أخرى لاسيما بعد إعلان المنصة أحدث نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنه جمع 46.5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة "تويتر"، وفقًا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتقدم ماسك بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في "تويتر"، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضًا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارًا جمعها من مصادر أخرى.