رسائل الرئيس السيسي للأقباط في عيد القيامة تتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على أنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، بينما عزفت الموسيقات العسكرية "سلام الشهيد".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس توجه بعد ذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع عليه إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة، ترحما على روحه الطاهرة.

وقدم الرئيس التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال في تهنئته عبر موقع «فيسبوك»: «يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير. إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة».

وأضاف: «لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر. كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء».

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم أو الدخول إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن تنمية القطاع السياحي تعد إحدى أولويات الدولة المصرية التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها السياحية والأثرية الكبيرة والمتفردة، بما يعود بالنفع على شعبها، ويحفظ التراث الإنساني العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من المشروعات المقترحة من إحدى المجموعات الاستثمارية في عدد من المجالات.

وعرض المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عددا من المشروعات، تضمنت إنشاء فندق ومركز مؤتمرات، موضحا أن الفندق الجديد سيكون في منطقة قريبة من المتحف المصري الكبير، ويٌعد من أرقى العلامات التجارية عالميا، وتم تصميمه بطراز معماري دولي يتماشى مع تصميم المتحف المصري، ويستكمل الهوية البصرية التي تعكس النقلة الحضارية للمنطقة، وسيحقق الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري والأهرامات.

