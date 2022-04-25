الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

ضحايا حادث طريق أبوتشت
ضحايا حادث طريق أبوتشت

حصلت “الدستور” على أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي، بالطريق الصحراوي، بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، من بينهم ربة منزل وزوجها وطفل رضيع.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي، بالقرب من قرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

وأسفر الحادث عن مصرع نيرفد عطية سويرس، 37 عاما، وبشارة حنا باخوم، 35 عاما، ومريم حنا باخوم، عامان، وإيفون تامر سعيد، 61 عاما، مقيمون بسوهاج، وإصابة مصطفى سمير عبد العزيز، مقيم سمهود في أبوتشت.

تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان قد أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب تروسيكل بترعة أصفون بين كمين الشرطة وكوبري نقادة، غرب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة أصفون بعد نقطة الشرطة بمدينة نقادة.

وأسفر الحادث عن الحادث أسفر عن إصابة  شعبان جبرة حسن، 45 عامًا، وسومة أحمد شحات، 35 عامًا، وصفاء عبد الرحيم جبرة، 35 عامًا.

طفل قنا الدستور السلام ضبط صور

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