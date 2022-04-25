الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور الكتاب الرابع من مشروع «شباب المترجمين».. قريبا

الكتاب الرابع من
الكتاب الرابع من مشروع شباب المترجمين

يصدر قريباً الكتاب الرابع من مشروع "شباب المترجمين" الذي قدمه مشروع النشر ضمن سلسلة "آفاق عالمية" بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وكتاب "مختارات من المسرح الصيني الحديث" المؤلف من 8 مسرحيات قصيرة قام بترجمتها 6 من المترجمات الواعدات إضافة إلى ترجمة مميزة للدكتور محسن فرجاني الذي أشرف على الترجمة ووضع مقدمة تعد مدخلًا عميقًا لتاريخ المسرح الصيني وصولًا إلى المشاهد المعاصرة والحديثة منه.

 

وقال الكاتب والشاعر جرجس شكري، مديرإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة:  "بدأ مشروع شباب المترجمين لإكتشاف المواهب منذ أربع سنوات إيمانًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمانة النشر وسلسلة أفاق عالمية بدورهم في اكتشاف المتميزين من شباب المترجمين ومنحهم فرص مناسبة، وقد صدر عنه ثلاثة كتب بداية من "شمس الليل" وهو مجموعة قصص قصيرة قوامها 23 قصة ترجمها 15 مترجمًا عن اللغة الصينية، وأشرف عليها الدكتور محسن فرجاني أيضًا، و"فنان الجوع" وهو مجموعة قصص قصيرة قوامها 12 قصة ترجمها 6 من المترجمات عن اللغة الألمانية وأشرفت عليها الدكتورة علا عادل، ثم "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر" والمؤلف من 8 مسرحيات ترجمها 4 من المترجمات عن اللغة الإيطالية وأشرفت عليها الدكتورة أماني فوزي حبشي". 

ولفت جرجس شكري إلى ان “بمناسبة هذا الإصدار وأيضاً قرب انتهاء مهمتي في مشروع النشر والتي سوف تنتهي في القريب العاجل . سأقدم الشكر لكل من ساهم في دعم  هذا المشروع في كل السلاسل وأيضاً المجموعات التى قدمناها خارج السلاسل مثل المسرح العالمي والهوية  وغيرها وسأبدأ بمشروع (شباب المترجمين) الذي أعتز به كثيراً لأقدم الشكر للمترجم الكبير دكتور أنور إبراهيم  رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية ومعه مدير التحرير المترجم جمال المراغي للجهد الكبير الذي قدمه كل منهما في هذا المشروع الذي قدم العديد من المواهب الشابة في الترجمة  فلهم كل الشكر والتقدير وأيضاً الدكتور محسن فرجاني، والدكتورة علا عادل والدكتورة أماني حبشي لتبنيهم ودعمهم للفكرة من خلال الإشراف على مجموعات شباب المترجمين في اللغة الصينية والألمانية والإيطالية”. 

الكتاب الرابع من مشروع شباب المترجمين سلسلة آفاق عالمية الهيئة العامة لقصور الثقافة جرجس شكري شمس الليل دكتور محسن فرجاني أماني فوزي حبشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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