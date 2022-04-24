الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير الكويت: لن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عدم ادخار جهد في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات الوطن، وعدم التواني في اتخاذ أي قرار يضمن للبلاد أمنها واستقرارها في ظل النهج الديمقراطي الأصيل والدستور القويم والعادات والأعراف العريقة، مشيرا إلى أن الكويت والكويتيين أمانة في أعناق قيادتها السياسية.
وقال أمير الكويت- في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي ألقاها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عنه: "إنكم تدركون أن للإصلاح خطوات ومسارات وأنه لا يحدث بين ليلة وضحاها وسيظل في حاجة إلى جهد وصبر وتكاتف وتلاحم من شعب وفي أصيل فالكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم قائمة بدورها الخليجي والدولي مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع العالم".
ودعا أمير الكويت أبناء الشعب والمقيمين على أرضها إلى ضرورة الاجتماع على كلمة سواء، والتسلح بالإخلاص للوطن العزيز، والتعاون الصادق من أجل مصالحه.

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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