ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب السكر

ضبطت مباحث التموين بالقاهرة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية، لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 6.5 طن سكر وأرز بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 6.5 طن سكر وأرز بدون مستندات ومجهولة المصدر.

بمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.