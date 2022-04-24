تسجيل أكثر من 376 ألف لاجئ أوكرانى فى ألمانيا حتى الآن

سجلت وزارة الداخلية الألمانية 376 ألفا و124 لاجئا أوكرانيا في البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن معظم اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا ألمانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن، وفق إحصاءات الشرطة الفيدرالية.

يُشار إلى أن ملايين المواطنين الأوكرانيين نزحوا داخليا وخارجيا بسبب النزاع الدائر، وانتقلت معظم حركة المهاجرين الخارجية إلى بولندا المجاورة لأوكرانيا.