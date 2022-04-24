الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الحكمة» العراقي: الانسدادات السياسية السابقة لم تحل إلا بالجلوس على طاولة الحوار

العراق
العراق

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم، أن الانسدادات السياسية السابقة لم تحل إلا بالجلوس على طاولة الحوار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة العراقي في بيان، أن الحكيم أستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت. 

وأوضح الحكيم وفقاً للبيان أن الحل لا يعدو تنازل الجميع لصالح العراق وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، مشيراً الى أن الانسدادات السياسية السابقة لم تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار والالتقاء في المنتصف.

واضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي في العراق وحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه العملية السياسية، حيث تطابقت الرؤى حول ضرورة تشكيل حكومة متوازنة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي.

رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم الانسدادات السياسية جنين بلاسخارت العراق

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وائل لطفي

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