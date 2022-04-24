الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يعاين مركز علاج طبيعي بعد حريقه في العجوزة

ارشيفية
ارشيفية

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة، اشتعل به حريق لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمركز، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

المباحث الجيزة مركز علاج طبيعي شارع شهاب المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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